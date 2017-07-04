Жители более тысячи квартир на Правом берегу остались без света и воды

Жители нескольких многоэтажек на улице 65 лет Победы отправились сегодня на работу голодными. Позавтракать они не смогли из-за отсутствия в их квартирах электричества. Оно пропало примерно в 6:30. Причиной этого стала авария на распределительном пункте на Правом берегу (РП-45).

- В подвальном помещении распределительного пункта накопилась вода, - прокомментировали нам в Калужской городской электросети. – Из-за повышенной влажности концевые кабельные воронки, которые питают две подстанции: РП-643 и РП-644, – вышли из строя.

В зоне отключения электроэнергии оказались 8 домов высотой 14-17 этажей. В общей сложности, без света остались жители более тысячи квартир. Если учесть, что газа в этих домах нет и всё работает от электричества, люди фактически лишились возможности даже приготовить пищу.

В обесточенных домах нет также воды. Её подача осуществляется при помощи специальных насосов, которые без электроэнергии не работают.

Устранением неполадок занимаются две бригады. Специалисты рассчитывают устранить последствия аварии до конца дня.

UPD. Электричество включили около 15:40.