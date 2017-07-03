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На Терепце отключат воду

03.07.2017 16:14 0 32 Дмитрий Ивьев
На Терепце отключат воду

Во вторник, 4 июля, в Калуге водоканал запланировал ремонт водовода в микрорайоне Терепец.

Из-за этого с 9:00 до 17:00 не будет холодной воды в следующих домах:

  • бульвар Моторостроителей 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23.

 


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Тэги: жкх

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