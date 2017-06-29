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Свет отключат на четырёх улицах

29.06.2017 15:00 0 271 Дмитрий Ивьев
Свет отключат на четырёх улицах

В пятницу, 30 июня, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.

Отключение с 9:00 до 13:00:

  • ул. Кутузова 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
  • ул. Воскресенская 28, 30, 32,
  • ул. Ленина 117, 119, 121, 123, 125, 125а,
  • тупик Воскресенский 1-7.


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Тэги: жкх

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