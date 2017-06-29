Свет отключат на четырёх улицах

В пятницу, 30 июня, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.
Отключение с 9:00 до 13:00:
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