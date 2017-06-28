Без газа и горячей воды: калужане вторую неделю живут в походных условиях

18 июня около 11 вечера Светлана почувствовала себя плохо. Теряя сознание, она едва успела набрать телефон спасателей.

- Они мгновенно приехали, вынесли меня с детьми на руках из квартиры. В ноги хочется поклониться той бригаде МЧС, - говорит женщина.

Как выяснилось, Светлана и её дети – 6-летний сын и 9-летняя дочь – отравились угарным газом.

Дом, в котором семья отравилась угарным газом.

- Уже в больнице я поняла, что травились им мы в течение двух недель, - рассказала она. - Я каждый день чувствовала себя плохо, вызывала «Скорую». Медработники говорили, что у меня приступы панической атаки.

Около часу ночи в дом, где живёт Светлана, - Суворова, 116, - явились газовщики и перекрыли голубое топливо. В итоге без газа остались 4 квартиры.

Заложники ЧП

- Утром мы с женой встали, пошли умываться, а из крана течёт только холодная вода, - вспоминает Олег Геннадьевич ВЕДЕНЕЕВ. - У нас колонка-автомат, батарейки в ней стоят почти два года, подумали, что они сели. Жена побежала покупать новые. А по дороге встретила соседку. Та решила приготовить завтрак, а газа нет.

Олег и Людмила Веденеевы.

Люди стали звонить в домоуправление, управляющую компанию. В тот же день в пятиэтажку пришли коммунальщики.

- Они выяснили, что между вторым и третьим этажами засорён воздуховод, и уехали, - говорит Людмила Фёдоровна ВЕДЕНЕЕВА.

Жители было подумали, что через день-другой работы начнутся. Но не тут то было.

Калужанам пришлось целыми днями обзванивать различные инстанции. В итоге управляющая компания адресовала их в частную организацию, с которой заключила договор на обслуживание газового оборудования.

- Мы приехали на Постовалова, 9. На нас наорали, сказали, что мы должны заключить с ними договора и заплатить за это 1500 рублей. Когда же мы попросили объяснить, за что именно с нас берут деньги, ведь у них и так договор на обслуживание дома с УК, услышали: «Вон отсюда!», -вспоминает Людмила Фёдоровна.

Неделю коммунальщики не появлялись на Суворова, 116. Ежедневные звонки в УК ситуацию не меняли.

- 25 июня около 12 утра они всё-таки приехали. Прочистили засор и сообщили, что лопнула труба, её надо менять. Сделать они этого не могут, так как мешают ветви. А пока трубу не поменяют, газа не будет.

- Да и в первый день на вопрос: «Когда у нас будет газ?», мы получили ответ – не раньше, чем через две недели.

А воз и ныне там

Пострадавшая Светлана напрочь отказывается фотографироваться.

- Да я немытая, нечёсаная, - отворачиваясь от объектива, говорит она. - Еду дома готовлю в мультиварке.

А пенсионеры Людмила Фёдоровна и Олег Геннадьевич несколько дней сидели на сметане и кефире, потом – на супах быстрого приготовления.

- Думаю, сметаны мы на всю жизнь наелись. Я не выдержала, пошла и купила электроплитку. Никак не приспособлюсь на ней готовить. Утром рисовая каша убежала, - рассказывает Людмила Фёдоровна.

При мне Олег Геннадьевич звонит инженеру УК. С третьей попытки ему-таки удаётся до неё дозвониться. Узнав, что нужно опилить дерево, женщина вздыхает и говорит, что на это нет денег.

В квартиру к пенсионерам я пришла днём. Но темно у них, как в склепе. Находиться в комнатах можно только со включённым светом. Ветви деревьев нависают над окнами. При этом Людмила Фёдоровна говорит, что когда несколько лет назад во дворе происходила опиловка деревьев и она просила убрать ветки, бьющиеся об её окна, ей отказали. Пришлось пенсионерке договориться с одним из рабочих – за 300 рублей. Только после этого он, делая вид, что совершает жуткое преступление, убрал несколько ветвей.

Из-за деревьев под окном свет приходится включать даже днём.

- Четыре года мы не можем добиться, чтобы опилили деревья, - добавляет Людмила Фёдоровна. - Но при этом, когда дерево в нашем дворе упало на машину почтового отделения, аварийка приехала быстро и всё убрала, - продолжает Светлана.

Видимо то, что люди вторую неделю сидят без газа и без горячей воды, не является экстренным случаем.

- Шахты в доме старые, на них должны быть решётки, чтобы мусор не попадал. А у нас в вентканал галки залетают, - сетует Светлана.

Как оказалось, проверку газовых приборов частная компания проводила в доме месяц назад – 17 мая.

- Объявление на дом повесили только накануне – 16-го, - вспоминают Веденеевы. - Может, кто-то его не заметил, ведь доска объявлений вся обклеена разными бумажками, может, кто-то не смог с работы отпроситься. Но из 4 квартир они попали только в нашу. Мы, пенсионеры, целый день дома.

- Три года подряд в моей квартире проверяли оборудование, один год не проверили и всё – ЧП. Я с детьми оказалась в больнице. Только чудо нас спасло, - говорит Светлана.

Суворова, 116, - пятиэтажка в центре города, находится рядом с драмтеатром. Дом старый. Управляющие компании часто меняются. Но с их смены жизнь людней не улучшается. Взять управление в доме в свои руки они бы рады, да не могут.

- Большая часть квартир сдаётся. Мы даже не можем провести общедомовое собрание, - сетуют жильцы.

- Сегодня в управляющей компании нам сообщили, что придёт оценщик. Он выяснит, во сколько обойдётся опиловка ветви, - рассказал нам в среду, 27 июня, Олег Геннадьевич.

В «УК ГУП Калуги» заявили, что комментарии по этому вопросу может дать только директор - Татьяна Кабанова. Однако по указанному телефону третий день никто не отвечает.

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