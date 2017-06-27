На улицах Кирова и Рылеева отключили воду

Во вторник, 27 июня, в Калуге отключили воду на двух улицах – Кирова и Рылеева. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ, рассказали нам в «Калугаоблводоканале».

Примерно до 17:00 не будет воды по следующим адресам: