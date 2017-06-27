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В Калуге появится интерактивная карта капремонта

27.06.2017 10:54 3 895 Елена Французова
В Калуге появится интерактивная карта капремонта

В понедельник, 26 июня, на городской планёрке чиновники обсуждали капремонт многоэтажек в Калуге.

Заслушав отчёт, городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ предложил создать интерактивную карту капремонта:

- Надо о видах работ рассказать, обозначить подрядчика: кто, какие контакты. Чтобы можно было своевременно узнавать и звонить ему, в том числе ночью, когда что-нибудь будет протекать, не дай бог, или разрушаться. Чтобы Государственная жилищная инспекция знала всё - где у нас проводится ремонт - и могла отслеживать график. Кто ответственное лицо с телефонами, кто отвечает – заказчик.

Уже 1 июля интерактивная карта должна появиться на сайте горуправы.

- Это элементарная таблица, на которой написан адрес и виды работ, - заметил Горобцов. – Можно даже не стесняясь сумму назвать, почему бы и нет?!


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Тэги: жкх константин горобцов капремонт

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