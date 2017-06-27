В Калуге появится интерактивная карта капремонта

В понедельник, 26 июня, на городской планёрке чиновники обсуждали капремонт многоэтажек в Калуге.
Заслушав отчёт, городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ предложил создать интерактивную карту капремонта:
- Надо о видах работ рассказать, обозначить подрядчика: кто, какие контакты. Чтобы можно было своевременно узнавать и звонить ему, в том числе ночью, когда что-нибудь будет протекать, не дай бог, или разрушаться. Чтобы Государственная жилищная инспекция знала всё - где у нас проводится ремонт - и могла отслеживать график. Кто ответственное лицо с телефонами, кто отвечает – заказчик.
Уже 1 июля интерактивная карта должна появиться на сайте горуправы.
- Это элементарная таблица, на которой написан адрес и виды работ, - заметил Горобцов. – Можно даже не стесняясь сумму назвать, почему бы и нет?!
|
Электричество отключат на трёх улицах 27.06.2017 16:08
На улицах Кирова и Рылеева отключили воду 27.06.2017 11:35
Любитель сериалов задолжал за газ 6500 рублей 23.06.2017 15:10
Электричество отключат на одной улице 22.06.2017 16:30
Прокуратура нашла опасные лифты 21.06.2017 16:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: