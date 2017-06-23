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Любитель сериалов задолжал за газ 6500 рублей

23.06.2017 15:10 2 660 Дмитрий Ивьев
Любитель сериалов задолжал за газ 6500 рублей

В Кировском районе на днях судебные приставы попытались арестовать телевизор должника. Но тот пришёл в ужас от новости про то, что не сможет посмотреть любимый сериал, и тут же погасил долг – почти 6500 рублей.

Именно такую сумму мужчина не заплатил за газ, сообщили в пятницу, 23 июня, в региональном управлении ФССП.

Фото: УФСПП по Калужской области.


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Тэги: жкх

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