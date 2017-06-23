Любитель сериалов задолжал за газ 6500 рублей

В Кировском районе на днях судебные приставы попытались арестовать телевизор должника. Но тот пришёл в ужас от новости про то, что не сможет посмотреть любимый сериал, и тут же погасил долг – почти 6500 рублей.

Именно такую сумму мужчина не заплатил за газ, сообщили в пятницу, 23 июня, в региональном управлении ФССП.

Фото: УФСПП по Калужской области.