Электричество отключат на одной улице

В пятницу, 23 июня, в Калуге не будет электричества в домах на улице Моторной. Как рассказали нам в пресс-службе городской управы, отключение связано с переносом опоры линий электропередачи.
Отключение с 9:00 до 15:00:
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