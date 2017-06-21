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Прокуратура нашла опасные лифты

21.06.2017 16:10 2 621 Дмитрий Ивьев
Прокуратура нашла опасные лифты

В Малоярославце прокуратура проверила работу пяти управляющих компаний: ООО УК «СОЮЗ», МУП «Управление энергетики и ЖКХ», ТСЖ «812», ТСН «Маяковского» и ООО «УЮТ».

- Выявлены факты неисправности ограничителей скорости лифтов, отсутствия освещения кабин лифтов, в том числе при перебоях в электроснабжении, другие нарушения, - рассказали в среду, 21 июня, в пресс-службе ведомства. - Также установлено, что безопасность персонала, обслуживающего лифтовое оборудование, не обеспечена.

Пять должностных лиц, ответственных за безопасность функционирования лифтов, привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, двух ответственных должностных лиц оштрафовали на 20 тысяч рублей каждого.

В прокуратуре отмечают, что часть нарушений уже устранена.


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Тэги: жкх

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