Кубяка и Байконур остались без воды

Утром в среду, 21 июня, в Калуге отключили воду на нескольких улицах в северной части города. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Терепецкой, сообщили нам в водоканале.
Без воды на данный момент остаются:
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Завершить ремонтные работы планируется до 18:00.
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