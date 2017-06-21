Кубяка и Байконур остались без воды

Утром в среду, 21 июня, в Калуге отключили воду на нескольких улицах в северной части города. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Терепецкой, сообщили нам в водоканале.

Без воды на данный момент остаются:

мкр. Кубяка,

мкр. Байконур,

ул. Терепецкая 5, 7,

ул. Московская, 330,

ул. Дальняя,

ул. Светлая.

Завершить ремонтные работы планируется до 18:00.