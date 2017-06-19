Свет отключат на пяти улицах Калуги

Во вторник, 20 июня, из-за плановой валки аварийного дерева в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах.

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