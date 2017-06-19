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Свет отключат на пяти улицах Калуги

19.06.2017 16:55 0 1365 Дмитрий Ивьев
Свет отключат на пяти улицах Калуги

Во вторник, 20 июня, из-за плановой валки аварийного дерева в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах.

  • ул.Беляева 1, 3
  • пер. Никитина 31-43
  • ул. Салтыкова-Щедрина 39-69
  • ул. Первомайская 75-101, 48-52
  • пер. Салтыкова-Щедрина 1-15.

Работы пройдут с 09:00 до 14:00.


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Тэги: жкх

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