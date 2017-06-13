Северную часть Калуги на сутки оставят без воды

В ближайшую субботу, 17 июня, около 8:00 водоканал начнёт ремонтные работы на перекрёстке улиц Московской и Азаровской. Из-за этого в течение суток не будет воды на нескольких улицах.

Отключение воды с 8:00 17 июня до 8:00 18 июня:

микрорайон Терепец,

микрорайон Малинники,

ул. Терепецкая,

ул. Московская, 291, 291 к.1, к.2, к.3, 293, 295, 295 к.1,

ул. Прирельсовая,

ул. Станционная,

ул. Карьерная,

пер. Станционный,

пер. 2-ой Карьерный,

пер.1-ый Карьерный,

ул. 1-я Загородная,

ул. 2-я Загородная,

проезд 1-й Загородный,

проезд 2-й Загородный,

проезд Крайний.

Водоканал организует подвоз воды в эти районы. Публикуем график.