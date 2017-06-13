Северную часть Калуги на сутки оставят без воды

В ближайшую субботу, 17 июня, около 8:00 водоканал начнёт ремонтные работы на перекрёстке улиц Московской и Азаровской. Из-за этого в течение суток не будет воды на нескольких улицах.
Отключение воды с 8:00 17 июня до 8:00 18 июня:
|
Водоканал организует подвоз воды в эти районы. Публикуем график.
|Адрес
|Время
|ул. Бульвар Энтузиастов, 1
(магазин «Сказка»)
|09:00-13:00
15:00-22:00
|ул. Бульвар Моторостроителей, 12
|09:00-13:00
15:00-22:00
|ул. Терепецкая, 12
|09:00-11:00
15:00-18:00
|ул. В. Никитиной,41
(район магазина «Магнит»)
|11:30-13:00
18:30-22:00
|пер. Малинники, 7
(р-н м-на «Праздничный»)
|11:00-13:00
18:30-22:00
|ул. Тарутинская, 171а
|09:00-11:00
15:00-18:00
|
График отключения горячей воды в Калуге 13.06.2017 07:49
Калужане выбрали, сколько месяцев платить за отопление 10.06.2017 09:05
Электричество отключили на двух улицах 09.06.2017 09:25
Два посёлка перед выходными останутся без воды 08.06.2017 17:05
8 улиц вновь останутся без электричества 08.06.2017 08:19
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: