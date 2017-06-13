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Северную часть Калуги на сутки оставят без воды

13.06.2017 09:21 2 1168 Дмитрий Ивьев
Северную часть Калуги на сутки оставят без воды

В ближайшую субботу, 17 июня, около 8:00 водоканал начнёт ремонтные работы на перекрёстке улиц Московской и Азаровской. Из-за этого в течение суток не будет воды на нескольких улицах.

Отключение воды с 8:00 17 июня до 8:00 18 июня:

  • микрорайон Терепец,
  • микрорайон Малинники,
  • ул. Терепецкая,
  • ул. Московская, 291, 291 к.1, к.2, к.3, 293, 295, 295 к.1,
  • ул. Прирельсовая,
  • ул. Станционная,
  • ул. Карьерная,
  • пер. Станционный,
  • пер. 2-ой Карьерный,
  • пер.1-ый Карьерный,
  • ул. 1-я Загородная,
  • ул. 2-я Загородная,
  • проезд 1-й Загородный,
  • проезд 2-й Загородный,
  • проезд Крайний.

Водоканал организует подвоз воды в эти районы. Публикуем график.

Адрес Время
ул. Бульвар Энтузиастов, 1
(магазин «Сказка») 		 09:00-13:00
15:00-22:00
ул. Бульвар Моторостроителей, 12 09:00-13:00
15:00-22:00
ул. Терепецкая, 12 09:00-11:00
15:00-18:00
ул. В. Никитиной,41
(район магазина «Магнит»)		 11:30-13:00
18:30-22:00
пер. Малинники, 7
(р-н м-на «Праздничный»)		 11:00-13:00
18:30-22:00
ул. Тарутинская, 171а 09:00-11:00
15:00-18:00

 


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Тэги: жкх

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