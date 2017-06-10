Калужане выбрали, сколько месяцев платить за отопление

Как мы уже рассказывали, городская управа Калуги проводила опрос на тему того, каким образом жителям областной столицы платить за отопление - только в сезон либо равными частями в течение всего года. В пятницу, 9 июня, были опубликованы результаты.
83,8% из 2266 опрошенных высказались за то, чтобы не менять текущие правила и платить только по факту потребления - в течение 7 месяцев отопительного сезона.
- Эти сведения будут направлены на рассмотрение депутатам городской Думы города Калуги и переданы в министерство конкурентной политики Калужской области для принятия до 1 октября текущего года окончательного решения, - сообщили в горуправе.
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