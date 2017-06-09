Электричество отключили на двух улицах

В пятницу, 9 июня, в Калуге не будет электричества в домах на двух улицах. Адреса опубликовала городская управа.

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