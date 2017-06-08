8 улиц вновь останутся без электричества

В четверг, 8 июня, в Калуге не будет электричества на восьми улицах. Полный список домов опубликовала городская управа.
С 8:30 до 14:00:
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Эти же дома отключали от электричества и 7 июня.
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