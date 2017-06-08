8 улиц вновь останутся без электричества

В четверг, 8 июня, в Калуге не будет электричества на восьми улицах. Полный список домов опубликовала городская управа.

С 8:30 до 14:00:

ул. Станционная;

пер. Станционный;

ул. Прирельсовая (полностью);

ул. Терепецкая 12, 1, 11 корп. 1, 2;

ул. Азаровская 1, 3, 5, 7, 9, 11;

1-й пер. Карьерный;

2-й пер. Карьерный;

ул. Карьерная (полностью).

Эти же дома отключали от электричества и 7 июня.