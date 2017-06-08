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8 улиц вновь останутся без электричества

08.06.2017 08:19 0 531 Дмитрий Ивьев
8 улиц вновь останутся без электричества

В четверг, 8 июня, в Калуге не будет электричества на восьми улицах. Полный список домов опубликовала городская управа.

С 8:30 до 14:00:

  • ул. Станционная;
  • пер. Станционный;
  • ул. Прирельсовая (полностью);
  • ул. Терепецкая 12, 1, 11 корп. 1, 2;
  • ул. Азаровская 1, 3, 5, 7, 9, 11;
  • 1-й пер. Карьерный;
  • 2-й пер. Карьерный;
  • ул. Карьерная (полностью).

Эти же дома отключали от электричества и 7 июня.


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Тэги: жкх

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