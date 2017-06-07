Свет отключат на восьми улицах Калуги

В среду, 7 июня, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества на восьми улицах. Полный список адресов опубликовала городская управа.

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