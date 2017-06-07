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Свет отключат на восьми улицах Калуги

07.06.2017 08:13 0 1396 Дмитрий Ивьев
Свет отключат на восьми улицах Калуги

В среду, 7 июня, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества на восьми улицах. Полный список адресов опубликовала городская управа.

С 8:30 до 14:00:

  • ул. Станционная;
  • пер. Станционный;
  • ул. Прирельсовая (полностью);
  • ул. Терепецкая 12,1, 11 корп. 1,2;
  • ул. Азаровская 1,3,5,7,9,11;
  • 1-й пер. Карьерный;
  • 2-й пер. Карьерный;
  • ул. Карьерная (полностью).


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Тэги: жкх

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