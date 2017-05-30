Глас народа
Среда, 31 мая
62.09 / 64.29
$ 55.53 / 57.63
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

Север Калуги оставят без воды

30.05.2017 17:10 2 1534 Дмитрий Ивьев
Север Калуги оставят без воды

В среду, 31 мая. водоканал проведёт в Калуге ремонтные работы на перекрёстке улиц Московской и Азаровской. Из-за этого с 8:00 до 20:00 не будет холодной воды в микрорайоне Терепец.

Отключение ожидается на следующих улицах:

  • ул. Терепецкая,
  • ул. Московская, 291, 291 к.1, к.2, к.3, 293, 295, 295 к.1,
  • ул. Прирельсовая,
  • ул. Станционная,
  • ул. Карьерная,
  • пер. Станционный,
  • пер. 2-ой Карьерный,
  • пер. 1-ый Карьерный,
  • ул. 1-я Загородная,
  • ул. 2-я Загородная,
  • проезд 1-й Загородный,
  • проезд 2-й Загородный,
  • проезд Крайний.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться в микрорайоне Малинники.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Жителей Малинников и Терепца предупредили о проблемах с водой 30.05.2017 14:12

Калужан просят выбрать, сколько месяцев в году платить за отопление 29.05.2017 14:41

Собираемость платежей за капремонт взлетела до 110% 26.05.2017 16:59

Электричество отключат на трёх улицах 26.05.2017 09:06

Калужан просят сообщать про открытые люки 25.05.2017 10:20

31.05.2017 07:45 43 0
29.05.2017 21:12 936 9
29.05.2017 18:13 651 2
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 03 июня, 11:00
Фестиваль "Лето в городе"
Гостиные ряды
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

чт 01 июня, 12:00
День защиты детей
Центральный парк культуры и отдыха
чт 01 июня, 17:00
Программа "Весёлые приключения с клоунессой"
Дело в Соусе, кафе
сб 03 июня, 10:00
Соревнование Jokers Junior Bike Battle
Калуга
сб 03 июня, 12:00
Праздник "В гостях у сказки"
Алекспарк, Парк развлечений

Концерты

чт 01 июня, 11:00
Шоу для детей "Парад ударных инструментов"
Дом музыки
пн 05 июня, 11:00
Детский мюзикл "Маленькая Баба Яга"
Дом музыки
чт 01 июня, 18:00
концерт "Должны смеяться дети"
Филармония
пт 02 июня, 18:00
Концерт "Поколение NEXT"
Гостиные ряды

Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Трио в перьях
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка расширяет сотрудничество с ведущими застройщиками региона

29 мая 2017 14:39
Новости компаний

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 в Калужском регионе

В Калужской области назвали лучших работодателей 2016 года

Должники возместят по судам филиалу «Калугаэнерго» 115 млн. рублей

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10