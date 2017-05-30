Север Калуги оставят без воды

В среду, 31 мая. водоканал проведёт в Калуге ремонтные работы на перекрёстке улиц Московской и Азаровской. Из-за этого с 8:00 до 20:00 не будет холодной воды в микрорайоне Терепец.

Отключение ожидается на следующих улицах:

ул. Терепецкая,

ул. Московская, 291, 291 к.1, к.2, к.3, 293, 295, 295 к.1,

ул. Прирельсовая,

ул. Станционная,

ул. Карьерная,

пер. Станционный,

пер. 2-ой Карьерный,

пер. 1-ый Карьерный,

ул. 1-я Загородная,

ул. 2-я Загородная,

проезд 1-й Загородный,

проезд 2-й Загородный,

проезд Крайний.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться в микрорайоне Малинники.