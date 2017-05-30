Север Калуги оставят без воды

В среду, 31 мая. водоканал проведёт в Калуге ремонтные работы на перекрёстке улиц Московской и Азаровской. Из-за этого с 8:00 до 20:00 не будет холодной воды в микрорайоне Терепец.
Отключение ожидается на следующих улицах:
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Пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться в микрорайоне Малинники.
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