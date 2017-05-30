Жителей Малинников и Терепца предупредили о проблемах с водой

Пониженное давление холодного водоснабжения может наблюдаться на Малинниках, рассказали в «Калугаоблводоканале».

Во вторник, 30 мая. в Калуге отключили холодную воду в домах на трёх улицах:

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