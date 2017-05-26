Собираемость платежей за капремонт взлетела до 110%

В четырех районах Калужской области собираемость средств на капитальный ремонт многоквартирных домов превысила 100%.
Как рассказали в пятницу, 26 мая, в пресс-службе правительства, в Барятинском районе собираемость взносов составила - 110,0%, в Малоярославецком - 109,5%, Хвастовичском - 105,6%, Юхновском - 101,5%, Мосальском - 99,3%. В целом по области, собираемость взносов в первом квартале достигла 90%.
В этом сезоне планируется выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества собственников в 456 домах на миллиард рублей.
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