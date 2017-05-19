Шесть улиц оставят без света

В воскресенье, 21 мая, из-за ремонтных работ в Калуге не будет электричества на шести улицах. Список адресов в пятницу опубликовала городская управа.

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