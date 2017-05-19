Шесть улиц оставят без света

В воскресенье, 21 мая, из-за ремонтных работ в Калуге не будет электричества на шести улицах. Список адресов в пятницу опубликовала городская управа.
С 8:00 до 18:00:
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На четырёх улицах отключили электричество 18.05.2017 09:33
За просрочку платежей за капремонт начнут начислять пеню 10.05.2017 16:40
На пяти улицах отключат воду 03.05.2017 15:22
Отопление полностью отключат до 15 мая 02.05.2017 16:08
Четыре улицы останутся без света на первомайских выходных 28.04.2017 15:05
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