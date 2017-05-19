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Шесть улиц оставят без света

19.05.2017 16:05 0 1593 Дмитрий Ивьев
Шесть улиц оставят без света

В воскресенье, 21 мая, из-за ремонтных работ в Калуге не будет электричества на шести улицах. Список адресов в пятницу опубликовала городская управа.

С 8:00 до 18:00:

  • ул. Пролетарская 44, 51, 90; 76-102, 75-111;
  • ул. Герцена 3;
  • ул. Труда 4 корп.2, 6/1;
  • ул. Воронина 6-20, 1-11;
  • ул. Баррикад 2, 92-112, 91-109;
  • ул. Московская 64-68.


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Тэги: жкх

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