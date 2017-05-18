На четырёх улицах отключили электричество

В четверг, 18 мая, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Список адресов опубликовала городская управа.

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