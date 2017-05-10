За просрочку платежей за капремонт начнут начислять пеню

С июня текущего года в квитанциях должников появится новая строка – пеня за просрочку платежа за капремонт. Об этом в среду, 10 мая, сообщает Фонд капительного ремонта Калужской области.
- При принудительном взыскании переплаты составят до 30 процентов от суммы задолженности, - добавляют в Фонде.
Пеня составляет 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Так, при площади квартиры в 41 кв.м. и неуплате взносов с октября 2014 года сумма пени составит более одной тысячи рублей.
При этом, если дело дойдет до суда, должник обязан будет возместить судебные издержки фонда, включая государственную пошлину за подачу в суд заявления.
роме того, если задолженность не погашается добровольно, то возбуждается исполнительное производство, в рамках которого должник несет дополнительные финансовые затраты в виде исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы долга.
При этом в фонде подчёркивают, что в Калужской области в 2017 году число добросовестных плательщиков взносов составило 90%.
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