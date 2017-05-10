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За просрочку платежей за капремонт начнут начислять пеню

10.05.2017 16:40 8 774 Елена Французова
За просрочку платежей за капремонт начнут начислять пеню

С июня текущего года в квитанциях должников появится новая строка – пеня за просрочку платежа за капремонт. Об этом в среду, 10 мая, сообщает Фонд капительного ремонта Калужской области. 

- При принудительном взыскании переплаты составят до 30 процентов от суммы задолженности, - добавляют в Фонде.

Пеня составляет 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Так, при площади квартиры в 41 кв.м. и неуплате взносов с октября 2014 года  сумма пени составит более одной тысячи рублей.

При этом, если дело дойдет до суда, должник обязан будет возместить судебные издержки фонда, включая государственную пошлину за подачу в суд заявления. 

роме того, если задолженность не погашается добровольно, то возбуждается исполнительное производство, в рамках которого должник несет дополнительные финансовые затраты в виде исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы долга. 

При этом в фонде подчёркивают, что в Калужской области в 2017 году  число добросовестных плательщиков взносов составило 90%.


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Тэги: жилье жкх фонд капремонта

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