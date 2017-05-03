На пяти улицах отключат воду

В четверг, 4 мая, в Калуге не будет воды в деревне Волково, а также на пяти улицах в микрорайоне Силикатный.
В Волково ремонтные работы пройдут с 9:00 до 18:00. Воды в это время не будет в частных жилых домах.
На Силикатным устранять последствия аварии на водоводе по улице Карачевской будут с 9:00 до 17:00. Отключение затронет следующие адреса:
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