На пяти улицах отключат воду

В четверг, 4 мая, в Калуге не будет воды в деревне Волково, а также на пяти улицах в микрорайоне Силикатный.

В Волково ремонтные работы пройдут с 9:00 до 18:00. Воды в это время не будет в частных жилых домах.

На Силикатным устранять последствия аварии на водоводе по улице Карачевской будут с 9:00 до 17:00. Отключение затронет следующие адреса: