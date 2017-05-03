Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

На пяти улицах отключат воду

03.05.2017 15:22 0 1623 Дмитрий Ивьев
На пяти улицах отключат воду

В четверг, 4 мая, в Калуге не будет воды в деревне Волково, а также на пяти улицах в микрорайоне Силикатный.

В Волково ремонтные работы пройдут с 9:00 до 18:00. Воды в это время не будет в частных жилых домах.

На Силикатным устранять последствия аварии на водоводе по улице Карачевской будут с 9:00 до 17:00. Отключение затронет следующие адреса:

  • ул. Гурьянова, 29, 31, 33, 49, 51, 53, 47;
  • ул. Карачевская, 17, 19, 19 к.1, 19 к.2, 21, 25, 23, 23 к.1;
  • пер. Михалевский, 20;
  • ул. Михалевская;
  • пер. Силикатный.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Отопление полностью отключат до 15 мая 02.05.2017 16:08

Четыре улицы останутся без света на первомайских выходных 28.04.2017 15:05

В Шопино отключили воду 27.04.2017 09:28

В Калуге коммунальщикам запретили пылить 26.04.2017 14:46

5 улиц остались без электричества 26.04.2017 10:35


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 04 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

сб 06 мая, 11:00
Теремок
Калужский театр кукол
сб 06 мая, 14:00
Курс молодого бойца
Панорама, ТЦ
сб 06 мая, 14:00
Курс молодого бойца
Панорама, ТЦ
вс 07 мая, 11:00
Красная шапочка, тамагочи и волк
Калужский областной театр юного зрителя

Концерты

чт 04 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 07 мая, 19:00
Концерт ансамбля «Алан»
Филармония
вс 07 мая, 19:00
Концерт группы IRON TROOPER
Мажор, бар
чт 11 мая, 19:00
Концерт группы "Пятеро"
Дом музыки

Кино

Таких событий пока нет
Блоги компаний

Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк в 4 раза увеличил финансирование АПК Кубани

01 мая 2017 06:51
Новости компаний

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Работу системы видеонаблюдения в ходе ЕГЭ-2017 в Калужской области обеспечивает «Ростелеком»

Предложения, от которых трудно отказаться

В Калужском регионе активно растет популярность мобильной связи для бизнеса от «Ростелекома»

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21