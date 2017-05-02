Отопление полностью отключат до 15 мая

В пятницу, 28 апреля, городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ подписал постановление о завершении отопительного сезона.
Управляющие компании должны до 15 мая отключить от тепла все жилые дома.
- В эти же сроки также будут отключены все объекты социального, бытового и культурного назначения, - рассказали нам 2 мая в городской управе. - С 15 мая коммунальные службы приступят к подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2017-2018 гг.
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