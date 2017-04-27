Всем многодетным семьям пообещали за год выделить участки

Городской голова Константин ГОРОБЦОВ прокомментировал на заседании Гордумы в среду, 26 апреля, ситуацию с выделением земельных участков многодетным семьям. Как мы рассказывали, участки этой категории населения не выделяются с апреля 2016 года.

Разговор на эту тему начался с подачи депутата Юрия ТИТКОВА. Поводом стало обсуждение вопроса о выделении земли под строительство гольф-клуба, которое планируется в районе деревни Сивково. Депутат считает: до тех пор, пока полностью не решён вопрос по выделению земель для многодетных, отдавать участки под какие-либо инвестиционные проекты не нужно.

- С 2012 года в Калуге было подано 2600 заявлений на получение земельных участков. На данный момент очередь составляет 1200 человек. В год удовлетворяется 600-700 заявлений, - говорит Титков. – Даже те земельные участки, которые заложены в генплане, люди смогут получить хорошо если через год. Я считаю, что политика нашего генплана не должна строиться без какого-то перспективного понимания, как в будущем будет проходить процесс выделения земельных участков.

- Земель в Калуге много, - сказал в ответ Константин Горобцов. – Участков для многодетных у нас точно хватит. Даже если все 5 тысяч семей, которые сегодня зарегистрированы в областном центре, попросят этого, мы сможем обеспечить их участками. В следующем генплане мы переведём достаточное количество земель. Калуга – один из немногих в ЦФО городов, который полностью покрывает многодетные семьи предоставлением земельных участков.

Информацию о том, какое конкретно количество земель предусмотрено дополнительно для этой категории населения в новой редакции генплана, городской голова пообещал предоставить депутатам через месяц. Первоочередники смогут получить участки уже через три месяца после того, как начнётся работа по их формированию. Самым крайним заявителям землю предоставят не позднее чем через год.

- Поступиться инвестиционными проектами мы не сможем, - резюмировал Горобцов. – За счёт гольф-клуба и других рекреационных предприятий мы получим достаточно денежных средств в виде арендной платы, налогов, которые понадобятся в том числе на создание инфраструктуры для многодетных семей. Поэтому инвестиционные проекты в Калуге будут и должны реализовываться.

Напомним: сейчас рассматривается возможность предоставления земельных участков многодетным семьям в деревнях Заречье, Груздово, Юрьевка, Уварово, Матюнино, Аргуново. Изменения в генеральный план Калуги должны быть внесены во II квартале 2017 года.