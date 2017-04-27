В Шопино отключили воду

В четверг, 27 апреля, в Калуге отключили воду в посёлке Шопино.
Как нам рассказали в пресс-службе «Калугаоблводоканала», это связано с проведением аварийно-ремонтных работ. Завершиться они должны около 17:00.
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