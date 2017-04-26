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В Калуге коммунальщикам запретили пылить

26.04.2017 14:46 11 1118 Елена Французова
В Калуге коммунальщикам запретили пылить

В понедельник, 24 апреля, в «Народных новостях» пользователь Qwerty выложил фотографию на которой видно, как коммунальные службы убирают город после зимы: пыль облаком поднималась до второго этажа «хрущёвки».

Ситуацию нам прокомментировали в пресс-службе городской управы.

- По информации управления городского хозяйства, с подрядной организацией проведена разъяснительная работа на предмет недопущения в дальнейшем производства механизированного подметания без предварительного увлажнения дорожного и тротуарного покрытий, - сообщили 26 апреля в администрации областного центра.


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Тэги: жкх

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