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Электричество отключат на семи улицах

21.04.2017 12:08 2 1265 Дмитрий Ивьев
Электричество отключат на семи улицах

В воскресенье и понедельник, 23-24 апреля, в Калуге из-за ремонтных работ ожидаются отключения электричества на отдельных улицах. Полный список домов нам предоставила городская управа.

23 апреля с 9:00 до 17:00:

  • ул. Болдина 20.

24 апреля с 9:00 до 13:00:

  • ул. Островского (полностью).

24 апреля с 9:00 до 17:00:

  • Бульвар Моторостроителей 15, 17, 19, 21, 23;
  • 1-я ул. Загородная (полностью),
  • 2-я ул. Загородная (полностью);
  • 1-й Загородный проезд (полностью);    
  • 2-ой Крайний проезд (полностью).


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Тэги: жкх

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