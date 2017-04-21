Электричество отключат на семи улицах

В воскресенье и понедельник, 23-24 апреля, в Калуге из-за ремонтных работ ожидаются отключения электричества на отдельных улицах. Полный список домов нам предоставила городская управа.

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