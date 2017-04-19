На четырёх улицах отключат воду

В четверг, 20 апреля, в Калуге не будет воды в домах на четырёх улицах.
Как сообщили в «Калугаоблводоканале», ремонтные работы пройдут с 9:00 до 18:00 на улице Новосельской.
Под отключение попадут:
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