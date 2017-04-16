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После праздников 9 улиц оставят без электричества

16.04.2017 20:23 0 707 Дмитрий Ивьев
После праздников 9 улиц оставят без электричества

В понедельник, 17 апреля, из-за плановых ремонтных работ в Калуге не будет электричества на девяти улицах. Полный список домов опубликовала городская управа.

Отключения с 9:00 до 17:00:

  • ул. Нижнесадовая 97-111,126-144;
  • пер. Нижнесадовый (полностью);
  • ул. Выгонная 32, 34, 36;
  • 1-й пер. Садовый (полностью);
  • 2-й пер. Садовый (полностью);
  • пер. Южный 4;
  • пер. Лаврентьевский (полностью);
  • пер. Карачевский (полностью);
  • ул. Нижнелаврентьевская 18-30, 13а, 21.


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Тэги: жкх

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