После праздников 9 улиц оставят без электричества

В понедельник, 17 апреля, из-за плановых ремонтных работ в Калуге не будет электричества на девяти улицах. Полный список домов опубликовала городская управа.

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