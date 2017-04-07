Калужских дачников оставили без света за долги в 330 тысяч

На днях в «Народных новостях» пользователь Правдолюб сообщил об отключении электроэнергии в дачном кооперативе «Машзавод» в Калуге.

- В кооперативах живут семьи с детьми и пожилыми людьми, для некоторых это единственное жильё, есть прописка, - пишет он. - Люди остались в условиях выживания при низкой температуре ночью. Просим обратить внимание на страдания ни в чем не повинных, честно платящих, законопослушных людей.

Ситуацию нам прокомментировали в ОАО «Калужская сбытовая компания».

- Полное ограничение режима потребления СНТ «Машзавод» было введено 31 марта в связи с неоплатой задолженности за использованную электроэнергию в размере более 330 тысяч рублей. О предстоящем введении ограничения председатель правления СНТ был уведомлен за две недели, но не предпринял никаких мер для оплаты долга. После погашения долга либо его реструктуризации, т.е. при оформлении сторонами соглашения о рассрочке оплаты задолженности, электроснабжение будет восстановлено.