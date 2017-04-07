Калужских дачников оставили без света за долги в 330 тысяч

На днях в «Народных новостях» пользователь Правдолюб сообщил об отключении электроэнергии в дачном кооперативе «Машзавод» в Калуге.
- В кооперативах живут семьи с детьми и пожилыми людьми, для некоторых это единственное жильё, есть прописка, - пишет он. - Люди остались в условиях выживания при низкой температуре ночью. Просим обратить внимание на страдания ни в чем не повинных, честно платящих, законопослушных людей.
Ситуацию нам прокомментировали в ОАО «Калужская сбытовая компания».
- Полное ограничение режима потребления СНТ «Машзавод» было введено 31 марта в связи с неоплатой задолженности за использованную электроэнергию в размере более 330 тысяч рублей. О предстоящем введении ограничения председатель правления СНТ был уведомлен за две недели, но не предпринял никаких мер для оплаты долга. После погашения долга либо его реструктуризации, т.е. при оформлении сторонами соглашения о рассрочке оплаты задолженности, электроснабжение будет восстановлено.
|
Кому отключат электричество 6 апреля 06.04.2017 08:08
Кому отключат электричество 5 апреля 04.04.2017 16:03
На Степана Разина отключат электричество 04.04.2017 08:50
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: