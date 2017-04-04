Кому отключат электричество 5 апреля

В среду, 5 апреля, в Калуге не будет электричества на улице Тарутинской и в садовом товариществе «Рабочий садовод». Предупреждение опубликовала городская управа.

Ремонтные работы продлятся в течение четырёх часов – с 9:00 до 13:00.