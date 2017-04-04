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Кому отключат электричество 5 апреля

04.04.2017 16:03 0 1362 Дмитрий Ивьев
Кому отключат электричество 5 апреля

В среду, 5 апреля, в Калуге не будет электричества на улице Тарутинской и в садовом товариществе «Рабочий садовод». Предупреждение опубликовала городская управа.

Ремонтные работы продлятся в течение четырёх часов – с 9:00 до 13:00.

  • ул. Тарутинская 96-200;
  • СНТ «Рабочий садовод».


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Тэги: жкх

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