Кому отключат электричество 5 апреля

В среду, 5 апреля, в Калуге не будет электричества на улице Тарутинской и в садовом товариществе «Рабочий садовод». Предупреждение опубликовала городская управа.
Ремонтные работы продлятся в течение четырёх часов – с 9:00 до 13:00.
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