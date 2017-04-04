На Степана Разина отключат электричество

Во вторник, 4 апреля, в Калуге пройдут ремонтные работы на электрических сетях, сообщает городская управа.
Из-за этого не будет электричества на улице Степана Разина, 120-148.
Работы продлятся с 9:30 до 16:30.
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