В северной части Калуги отключили воду

Днём во вторник, 21 марта, городская управа Калуги сообщила о проведении ремонтных работ на водоводе по улице Азаровской. Из-за этого до полуночи отключена вода в домах на нескольких улицах.

микрорайон Терепец,

ул. Терепецкая,

ул. Прирельсовая,

ул. Станционная,

ул. Карьерная,

пер. Станционный,

пер. 2-ой Карьерный,

пер. 1-ый Карьерный.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться в микрорайоне Малинники.