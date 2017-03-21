В северной части Калуги отключили воду

Днём во вторник, 21 марта, городская управа Калуги сообщила о проведении ремонтных работ на водоводе по улице Азаровской. Из-за этого до полуночи отключена вода в домах на нескольких улицах.
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Пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться в микрорайоне Малинники.
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