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В северной части Калуги отключили воду

21.03.2017 16:31 4 1895 Дмитрий Ивьев
В северной части Калуги отключили воду

Днём во вторник, 21 марта, городская управа Калуги сообщила о проведении ремонтных работ на водоводе по улице Азаровской. Из-за этого до полуночи отключена вода в домах на нескольких улицах.

  • микрорайон Терепец,
  • ул. Терепецкая,
  • ул. Прирельсовая,
  • ул. Станционная,
  • ул. Карьерная,
  • пер. Станционный,
  • пер. 2-ой Карьерный,
  • пер. 1-ый Карьерный.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться в микрорайоне Малинники.


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Тэги: жкх

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