Нижнюю Вырку оставят без газа

В четверг, 23 марта, с 8:00 до 17:00 в Калуге на территории деревни Нижняя Вырка не будет газа.

Подачу «голубого топлива» отключат из-за ремонтных работ по улице Тенистой, рассказали нам в понедельник, 20 марта, в городской управе.