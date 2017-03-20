Нижнюю Вырку оставят без газа

В четверг, 23 марта, с 8:00 до 17:00 в Калуге на территории деревни Нижняя Вырка не будет газа.
Подачу «голубого топлива» отключат из-за ремонтных работ по улице Тенистой, рассказали нам в понедельник, 20 марта, в городской управе.
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