На Поле Свободы отключат электричество

Во вторник, 7 марта, в Калуге не будет электричества в доме №129 по улице Поле Свободы.

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!