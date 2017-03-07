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На Поле Свободы отключат электричество

07.03.2017 08:45 0 217 Дмитрий Ивьев
На Поле Свободы отключат электричество

Во вторник, 7 марта, в Калуге не будет электричества в доме №129 по улице Поле Свободы.

Ремонтные работы продлятся с 14:00 до 17:00, сообщает городская управа.


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Тэги: жкх

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