На Поле Свободы отключат электричество

Во вторник, 7 марта, в Калуге не будет электричества в доме №129 по улице Поле Свободы.
Ремонтные работы продлятся с 14:00 до 17:00, сообщает городская управа.
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