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Весну обвинили в протечке кровли в калужской школе

28.02.2017 15:06 13 1940 Елена Французова

На днях в соцсетях появились фотографии, сделанные в школе №12 на улице Молодёжной в Калуге. На них запечатлён потолок и стены учебного заведения с подтёками.

Как утверждает автор фото в группе «Калуга жесть», кровля течёт несколько лет:

- С потолка льёт вода, лампа мигает, лестница трясётся, уже прогнила! Чего ждёт директор? Пока рухнет потолок, или лестница провалится?

Эту ситуацию прокомментировали в понедельник, 27 февраля, на планёрке в городской управе.

- Из-за перепадов ночных и дневных температур – с минуса на плюс – произошло размораживание, - сообщила заместитель начальника управления образования Юлия УСПЕНСКАЯ. - Естественно, весна наступает. Мягкая кровля перехода школы № 12 из старого задания в новое получила повреждения. За выходные – праздничные дни - ремонт кровли был произведён, «косметика» внутри будет сделана, когда просохнут стены. Всё под контролем.


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Тэги: жкх образование школа юлия успенская

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