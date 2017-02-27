Водоканал рассказал о работах во Мстихино

В «Народных новостях» на нашем сайте в понедельник, 27 февраля, пользователь Танюлька рассказала, что ещё три года назад водоканал анонсировал масштабные работы в микрорайоне. Однако, по её словам, до сих пор они до конца не выполнены. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе «Калугаоблводоканала».

- Специалисты предприятия продолжают реконструкцию системы водоснабжения в микрорайоне Мстихино, - говорят там. - Силами подрядной организации построены объекты водоснабжения: станция водоподготовки, резервуары чистой воды, пробурена артезианская скважина для резервной подачи водоснабжения. На днях специалисты водоканала завершили строительство здания насосной станции второго подъема, в настоящее время выполняется монтаж технологического оборудования. Готовится проведение пуско-наладочных работ на станции водоподготовки, установка павильона над артезианской скважиной и монтаж необходимого в ней оборудования.

Кроме того, говорят в водоканале, смонтировано оборудование новой канализационной насосной станции, предназначенной для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения канализации Калуги. Ее производительность составит 10 кубометров стоков в час. Комплекс по очистке воды будет работать в автоматическом режиме без присутствия персонала и сможет подавать жителям микрорайона 1,5 тысячи кубометров ресурса в сутки.