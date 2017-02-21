Резвань и Плетеневку предупредили о проблемах с водой

Из-за аварийных работ в деревне Плетеневка на территории Калуги до 15:00 21 февраля не будет воды.
При этом пониженное давление будет наблюдаться в посёлке Резвань, рассказали нам в «Калугаоблводоканале».
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