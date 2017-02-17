Каждой третьей квартире Калуги грозит взрыв газа

В четверг, 16 февраля, на сессии областного Заксобрания Калужской области озвучили результаты проверок газового оборудования в квартирах. Они были связаны с недавними резонансными случаями взрывов бытового газа в жилых домах.
Выяснилось, что в Калуге более 136 тысяч газифицированных квартир. Выборочная проверка показала, что практически в каждой третьей квартире газовое оборудование установлено с нарушениями техники безопасности.
- Когда провели обследование 242 квартир, было выявлено 75 фактов нарушения правил эксплуатации газового оборудования, - рассказал первый заместитель главы областного парламента Виктор БАБУРИН. - Причем, проверка производилась в квартирах многодетных и малообеспеченных калужан. В результате в 71 квартире газ был отключен. При этом большое количество квартир обследовать не удалось, потому что хозяева газовщиков просто не впустили.
Причина такой ситуации, равно как и повсеместных взрывов жилых домов очевидна. До 2003 года ответственность за исправность газового оборудования лежала на газоснабжающих предприятиях и те худо-бедно его поддерживали в безопасном состоянии. Однако с 2003 года депутаты переложили всю ответственность за состояние газовых плит, колонок и участков газовых труб от плиты до запорного вентиля на самих хозяев. При этом нормы обязательного заключения договора с газовой компанией на техническое обслуживание не предусмотрели.
В результате на сегодняшний день в Калуге обслуживаются специалистами лишь 30% всех газифицированных квартир, в остальных газовое оборудование не обслуживается и никак не контролируется. При таком подходе взрыв газа становится всего лишь делом времени.
При этом страдают не только те асоциальные элементы, которые учинили в своем жилище газовый беспредел, но все жильцы дома, в том числе и те, кто добросовестно платил за техническое обслуживание.
Как решать проблему региональные законодатели пока не знают. Для начала планируется создать комиссии, на которые возложат обязанности взять под контроль ситуацию в рамках имеющихся у муниципалитетов полномочий.
Впрочем, без внесения изменений в федеральное законодательство тут, похоже, не обойтись.
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