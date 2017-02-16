На Глаголева отключат электричество

В четверг, 16 февраля, в Калуге пройдут плановые ремонтные работы на электросетях. Из-за этого с 9:00 до 12:00 не будет электричества в семи домах по улице Глаголева.
Полный список адресов опубликовала городская управа:
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