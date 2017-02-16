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На Глаголева отключат электричество

16.02.2017 08:22 0 440 Дмитрий Ивьев
На Глаголева отключат электричество

В четверг, 16 февраля, в Калуге пройдут плановые ремонтные работы на электросетях. Из-за этого с 9:00 до 12:00  не будет электричества в семи домах по улице Глаголева.

Полный список адресов опубликовала городская управа:

  • ул. Глаголева 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48.


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Тэги: жкх

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