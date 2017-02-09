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На улице Набережной прорвало трубу

09.02.2017 11:59 8 2071 Елена Французова
На улице Набережной прорвало трубу

В среду, 8 февраля, на улице Набережной в районе Гагаринского моста забил «фонтан». Об этом в группе «Калуга Жесть» сообщили очевидцы.

Предположительно, из-за перепада температуры переломился 100-милиметровый трубопровод, рассказали нам в «Калугаоблводоканале». В настоящее время на месте работают специалисты. Последствия аварии обещают устранить к 13:00. Отключать потребителей не придётся.

Напомним, что это вторая подобная авария за неделю. Во вторник «потоп» случился на перекрестке улиц Театральной и Дзержинского.


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Тэги: жкх

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