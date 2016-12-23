Прокуратура вернула лифт жильцам многоэтажки на Генерала Попова

Недавно в 9-этажном доме на улице Генерала Попова в Калуге отключили лифт. Управляющая компания объяснила это тем, что истёк его 25-летний срок эксплуатации. Однако установкой нового лифта либо ремонтом этого коммунальщики не стали оперативно заниматься, пока в дело не вмешалась прокуратура.
- По результатам принятых мер управляющей компанией по договору подряда со специализированной организацией незамедлительно произведена оценка соответствия лифта с целью определения возможности и условий продления срока использования лифта по назначению, по результатам которой лифтовое оборудование признано пригодным для дальнейшей эксплуатации, в связи с чем, работа лифта возобновлена, - сообщает 23 декабря прокуратура Калужской области.
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