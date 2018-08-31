Техника Ростсельмаш стала еще доступнее

31.08.2018 09:10 348

С 15 августа все агромашины Ростсельмаш, проходящие по программе субсидирования «1432», доступны на еще более выгодных условиях. Так, сумма скидки для конечного покупателя составит не 15%, а 25% (для аграриев южной и центральной части России) и 30% (для земледельцев Сибири, Крыма, Дальнего Востока и Калининграда).

Российские аграрии смогут приобрести с максимальной для себя выгодой тракторы, зерно- и кормоуборочные машины Ростсельмаш и более 60 моделей оборудования для кормозаготовки, почвообработки, зернопереработки. Вся прицепная и навесная техника Ростсельмаш реализуется на специальных условиях, предусматривающих фиксирование цены от производителя и дополнительную скидку в 25% и 30% - по федеральной программе субсидирования.

«Большая удача для аграриев, - считает директор по продажам Ростсельмаш. – Новые условия дают возможность хозяйствам приобрести современное оборудование и провести обновление парка с минимальными вложениями».

В российских регионах также высоко оценивают эффективность программы.

- У нас в хозяйстве уже есть комбайны Ростсельмаш, мы ими довольны, - говорит директор ООО «Нива» Андрей Анатольевич БУРЛУЦКИЙ. – С августа условия покупки стали еще лучше, действует программа «1432» со скидкой 25 %, и мы решили приобрести еще два новых комбайна. Выбирали технику, исходя из практических задач, проверенные модели, за новшествами не гнались. Государственная поддержка очень важна для нас. Скажу честно, без нее сложно было бы.