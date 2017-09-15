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АнтиТОП-3: Калуга вошла в список регионов с самой высокой инфляцией в стране

15.09.2017 11:22 5 291
АнтиТОП-3: Калуга вошла в список регионов с самой высокой инфляцией в стране

В пятницу, 15 сентября, Минэкономразвития России опубликовало данные по инфляции за август. 

Согласно общим показателям по стране, потребительская инфляция замедлилась до 3,3% и достигла минимального уровня за всю постсоветскую историю России.

- Снижение годовых темпов роста цен по сравнению с июлем было более существенным, чем предполагали оценки на основе недельных данных, - говорится в официальном релизе ведомства. -  В результате августовская инфляция оказалась на нижней границе прогнозного диапазона Минэкономразвития России… В помесячном выражении в августе наблюдалась рекордная дефляция (-0,5% м/м), в первую очередь за счет сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.  Нормализация погодных условий в июле-августе способствовала активизации уборочной кампании и росту предложения плодоовощной продукции на внутреннем рынке.

Однако эта «средняя температура по больнице» Калужской области поводом для радости послужить не может. В нашем регионе, по данным Минэкономразвития, в августе наблюдался один из самых высоких показателей инфляции – 5,3%. Выше она только в Ханты-мансийском автономном округе – 5,6% и в Тюменской области – 6,1%. Самая же низкая инфляция зафиксирована в Ненецком автономном округе на уровне 0,7%.

- По итогам августа 2017 года количество субъектов Российской Федерации с инфляцией (за годовой период) на уровне либо ниже 4% возросло до 73 (в июле – 62), тем самым обновив рекорд за всё время наблюдения, - говорят в Минэкономразвитии.

Полностью доклад Минэкономразвития можно скачать здесь: Картина инфляции в августе 2017 года


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Тэги: экономика инфляция

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