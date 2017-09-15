АнтиТОП-3: Калуга вошла в список регионов с самой высокой инфляцией в стране

В пятницу, 15 сентября, Минэкономразвития России опубликовало данные по инфляции за август.
Согласно общим показателям по стране, потребительская инфляция замедлилась до 3,3% и достигла минимального уровня за всю постсоветскую историю России.
- Снижение годовых темпов роста цен по сравнению с июлем было более существенным, чем предполагали оценки на основе недельных данных, - говорится в официальном релизе ведомства. - В результате августовская инфляция оказалась на нижней границе прогнозного диапазона Минэкономразвития России… В помесячном выражении в августе наблюдалась рекордная дефляция (-0,5% м/м), в первую очередь за счет сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию. Нормализация погодных условий в июле-августе способствовала активизации уборочной кампании и росту предложения плодоовощной продукции на внутреннем рынке.
Однако эта «средняя температура по больнице» Калужской области поводом для радости послужить не может. В нашем регионе, по данным Минэкономразвития, в августе наблюдался один из самых высоких показателей инфляции – 5,3%. Выше она только в Ханты-мансийском автономном округе – 5,6% и в Тюменской области – 6,1%. Самая же низкая инфляция зафиксирована в Ненецком автономном округе на уровне 0,7%.
- По итогам августа 2017 года количество субъектов Российской Федерации с инфляцией (за годовой период) на уровне либо ниже 4% возросло до 73 (в июле – 62), тем самым обновив рекорд за всё время наблюдения, - говорят в Минэкономразвитии.
Полностью доклад Минэкономразвития можно скачать здесь: Картина инфляции в августе 2017 года
|
Калужская область увеличила продажи за границу в 2,4 раза 14.09.2017 14:04
От рака лёгкого россиян будут лечить калужским лекарством 13.09.2017 15:23
«АвтоЭволюция»: в Калуге обсудят, как продавать наши машины за рубеж 12.09.2017 12:59
Немецкий бизнес пожелал выкупить медынское наследие Лужкова 31.08.2017 11:16
Производительность труда за 5 лет выросла почти в полтора раза 31.08.2017 09:03
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: