Калужская область увеличила продажи за границу в 2,4 раза

В четверг, 14 сентября, в Калуге стартовал VIII международный форум по развитию автомобилестроения «Автоэволюция». Как мы уже писали ранее, одной из его тем станет вопрос экспортного потенциала России.
На открытии форума тему продаж за рубеж затронул и глава Калужской области Анатолий Артамонов. По его словам, в первом полугодии этого года в целом экспорт в Калужской области вырос в 2,4 раза, а в страны дальнего зарубежья в 3,3 раза. Большая часть экспорта, порядка 75%, приходятся на металлообработку и машиностроение.
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