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Калужская область увеличила продажи за границу в 2,4 раза

14.09.2017 14:04 6 720
Калужская область увеличила продажи за границу в 2,4 раза

В четверг, 14 сентября, в Калуге стартовал VIII международный форум по развитию автомобилестроения «Автоэволюция». Как мы уже писали ранее, одной из его тем станет вопрос экспортного потенциала России. 

На открытии форума тему продаж за рубеж затронул и глава Калужской области Анатолий Артамонов. По его словам, в первом полугодии этого года в целом экспорт в Калужской области вырос в 2,4 раза, а в страны дальнего зарубежья в 3,3 раза. Большая часть экспорта, порядка 75%, приходятся на металлообработку и машиностроение.


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Тэги: экономика Анатолий Артамонов

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