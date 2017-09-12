«АвтоЭволюция»: в Калуге обсудят, как продавать наши машины за рубеж

В конце этой недели 14-15 сентября в Калуге пройдет VIII международный форум по развитию автомобилестроения – экспорт как драйвер роста «АвтоЭволюция 2017».
Впервые форум «АвтоЭволюция» будет посвящен не только развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России, но и вопросам экспортного потенциала России, инфраструктурным проектам и развитию логистических транспортных узлов, прокомментировал один из организаторов форума - Агентство регионального развития Калужской области.
Форум пройдет на площадке Инновационного культурного центра и соберёт представителей федеральной и региональной власти, представителей госкорпораций, институтов развития, производителей автомобилей и автокомпонентов, руководителей инфраструктурных проектов и логистических узлов.
Участники форума оценят состояние автомобильной отрасли, предложат бизнес-стратегии развития российского автопрома в целом и отдельных его секторов. Также будет рассмотрены сценарии дальнейшего развития автомобильной промышленности.
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