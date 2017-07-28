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Лишён лицензии банк «Югра», работавший в Калуге

28.07.2017 10:48 3 485 Дмитрий Ивьев
Лишён лицензии банк «Югра», работавший в Калуге

Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Югра». В пятницу, 28 июля, об этом сообщает «Интерфакс». В Калуге офис кредитного учреждения располагается на улице Кирова.

В начале июля в банке было введено внешнее управление. С 20 июля вкладчикам начали возвращать застрахованные средства. Всего предстоит выплатить 170 миллиардов рублей - рекордную сумму для Агентства по страхованию вкладов.

По версии Центробанка, руководство банка манипулировало средствами вкладчиков и предоставляло недостоверную отчетность. «Дыру» в банке оценивают в 100 миллиардов рублей.

«Югра» входил в число 30 крупнейших банков России.


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Тэги: банк экономика

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