Лишён лицензии банк «Югра», работавший в Калуге

Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Югра». В пятницу, 28 июля, об этом сообщает «Интерфакс». В Калуге офис кредитного учреждения располагается на улице Кирова.

В начале июля в банке было введено внешнее управление. С 20 июля вкладчикам начали возвращать застрахованные средства. Всего предстоит выплатить 170 миллиардов рублей - рекордную сумму для Агентства по страхованию вкладов.

По версии Центробанка, руководство банка манипулировало средствами вкладчиков и предоставляло недостоверную отчетность. «Дыру» в банке оценивают в 100 миллиардов рублей.

«Югра» входил в число 30 крупнейших банков России.