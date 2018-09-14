Мужчина уехал на рыбалку и пропал

В Дзержинском районе Калужской области пропал 56-летний Александр КОЗЛОВ.

10 сентября в деревне Новая Жизнь на Угре он уехал на рыбалку и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост - 165 см,

Плотного телосложения, лысый, глаза карие,

Синяя куртка скорой помощи, синий комбинезон скорой помощи, жёлтая футболка.

Желающие помочь с поиском могут звонить по телефону +79208927502.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.