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Мужчина уехал на рыбалку и пропал

14.09.2018 12:33 0 1304 Дмитрий Ивьев
Мужчина уехал на рыбалку и пропал

В Дзержинском районе Калужской области пропал 56-летний Александр КОЗЛОВ.

10 сентября в деревне Новая Жизнь на Угре он уехал на рыбалку и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

  • Рост - 165 см,
  • Плотного телосложения, лысый, глаза карие,
  • Синяя куртка скорой помощи, синий комбинезон скорой помощи, жёлтая футболка.

Желающие помочь с поиском могут звонить по телефону +79208927502.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Тэги: происшествие
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