Мужчина уехал на рыбалку и пропал

В Дзержинском районе Калужской области пропал 56-летний Александр КОЗЛОВ.
10 сентября в деревне Новая Жизнь на Угре он уехал на рыбалку и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Желающие помочь с поиском могут звонить по телефону +79208927502.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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