Юный мотоциклист влетел в «Ладу»

Вечером в четверг, 13 сентября, на перекрестке улиц 3 Интернационала и Трудовой в Людиново столкнулись мотоцикл и легковушка.

По предварительным данным ГИБДД, 17-летний водитель мотоцикла «Ирбис» врезался в попутный автомобиль ВАЗ.

Пострадал сам мотоциклист. У юноши сотрясение мозга, перелом ноги и ушиб руки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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